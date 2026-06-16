Londra: balza in avanti Barclays

(Teleborsa) - Avanza la holding bancaria inglese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Barclays rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Barclays mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,926 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,825. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,027.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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