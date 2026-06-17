Londra: andamento rialzista per Barclays

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding bancaria inglese , che avanza bene del 3,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,13%, rispetto a +2,62% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Barclays è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,075 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,934. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,215.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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