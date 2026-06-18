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New York: scatto rialzista per KLA-Tencor

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Effervescente la compagnia tecnologica americana, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,71%.

L'andamento di KLA-Tencor nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di KLA-Tencor si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 252,2 USD. Prima resistenza a 260,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 247,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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