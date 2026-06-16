New York: positiva la giornata per Home Depot

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con una variazione percentuale del 2,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Home Depot rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Home Depot è in rafforzamento con area di resistenza vista a 339,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 331,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 348,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```