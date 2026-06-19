New York: risultato positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Bene il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con un rialzo del 2,08%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Home Depot mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,54%, rispetto a +1,41% dell' indice americano ).





Le implicazioni di breve periodo di Home Depot sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 337,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 330,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 345.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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