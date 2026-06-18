New York: andamento rialzista per Home Depot

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con una variazione percentuale del 2,46%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Home Depot rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 338,7 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 331,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 327,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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