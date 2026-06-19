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New York: andamento sostenuto per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Home Depot
Seduta vivace oggi per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
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