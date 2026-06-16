Piazza Affari: andamento rialzista per Rai Way
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, con una variazione percentuale dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Rai Way segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,463 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,543. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,417.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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