Piazza Affari: andamento rialzista per Rai Way

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , con una variazione percentuale dell'1,85%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Rai Way segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,463 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,543. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,417.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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