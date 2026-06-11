Milano 13:42
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Londra 13:42
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Piazza Affari: andamento rialzista per Cembre

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Cembre
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, con una variazione percentuale del 2,55%.
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