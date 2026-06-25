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Piazza Affari: balza in avanti Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Carel Industries
Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, in guadagno del 3,77% sui valori precedenti.
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