A Piazza Affari, forte ascesa per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,75%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Moltiply Group rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Moltiply Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,95 Euro. Prima resistenza a 32,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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