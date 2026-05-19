Piazza Affari: scambi in positivo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il broker online per i mutui alle famiglie , che avanza bene del 2,99%.



La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Moltiply Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 31,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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