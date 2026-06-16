USA, prezzi import maggio +1,9%; prezzi export +1,3%

(Teleborsa) - Risultano in aumento i prezzi import-export statunitensi a maggio 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un +1,9% su mese, e dopo il +2% rivisto di aprile.



Su base annua, i prezzi import registrano una variazione pari a +6,7%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno registrato una variazione pari a +0,8% su mese e +3,7% su anno.



I prezzi export hanno riportato un incremento dell'1,3%, rispetto al +3,5% rivisto del mese precedente.



Su anno, il dato evidenzia un incremento dell'11,2%. Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni registrano un +1,2% su mese e +11,8% su anno.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

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