Samarkand Express: accordi operativi e avvio del progetto in Uzbekistan

Firmati tre accordi strategici al Tashkent International Investment Forum

(Teleborsa) - O’zbekiston Temir Yo’llari JSC, le ferrovie dell’Uzbekistan, e Arsenale, società italiana di ospitalità di lusso, hanno firmato a Tashkent in occasione del Tashkent international investment forum del Foreign Investors Council, tre accordi strategici per lo sviluppo del progetto Samarkand Express, il treno di lusso Made in Italy che opererà nel Paese.



Gli accordi sottoscritti segnano l’ingresso del progetto nella fase operativa, dando concreta attuazione agli impegni assunti attraverso il Memorandum of Understanding e, successivamente, gli Heads of Terms.



Nel quadro dell’intesa sottoscritta da Khikmatulla Rakhmetov, First Deputy Chairman del Consiglio di amministrazione, da Raffaele Breschi, CEO di Arsenale International e da Gayane Umerova, Chairperson of the Uzbekistan Art and Culture Development Foundation, le parti hanno definito un articolato sistema di accordi volto a sostenere lo sviluppo e l’operatività del progetto.



In particolare, è stato sottoscritto un Framework Coordination Agreement tra Arsenale, O‘zbekiston Temir Yo’llari JSC (Uzrailways) e la Fondazione per lo Sviluppo dell’Arte e della Cultura sotto l’Amministrazione del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan (ACDF), che definisce il perimetro complessivo di coordinamento dell’iniziativa e formalizza il supporto istituzionale della holding ferroviaria nazionale e dell’autorità per la cultura e le arti sotto l’Amministrazione Presidenziale.



Parallelamente, Arsenale ha finalizzato anche una serie di accordi operativi con le società incaricate della gestione dei servizi ferroviari. È stato sottoscritto un primo Service Agreement con JSC Temiryo’linfratuzilma (Railwayinfra) per la fornitura dei servizi core, in particolare la trazione e l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, elementi essenziali per l’esercizio del servizio. A questo si affianca un secondo Service Agreement con JSC O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi (Uzrailpass), il quale regola l’erogazione di servizi complementari, tra cui la manutenzione del materiale rotabile.



La definizione di questi accordi consente ad Arsenale di completare la struttura operativa del progetto e di procedere con l’attuazione degli obiettivi accordati nelle fasi precedenti avviando la realizzazione di una piattaforma operativa attiva in Uzbekistan.



In questo contesto, il ruolo di Uzrailways, già partner istituzionale sin dalle prime fasi, viene ulteriormente formalizzato, con la responsabilità del coordinamento complessivo dell’iniziativa, mentre l’ingresso del Fund for the Development of Culture and the Arts tra i firmatari dell’accordo quadro conferma il sostegno diretto dell’Amministrazione Presidenziale e rafforza la dimensione culturale e turistica del progetto.



Il coinvolgimento della Fondazione riflette inoltre il suo costante impegno nella promozione del patrimonio culturale dell’Uzbekistan e nello sviluppo della cooperazione culturale internazionale. Il progetto Samarkand Express presenterà le città storiche del Paese a nuovi pubblici internazionali e fungerà da importante motore per il turismo culturale, mettendo in connessione siti del patrimonio storico di grande valore con esperienze di viaggio contemporanee.



Il treno di lusso collegherà quattro delle principali destinazioni dell’Uzbekistan: Tashkent, la capitale del Paese e il suo principale centro economico e culturale; Samarcanda, rinomata per le sue magnifiche moschee e i suoi mausolei; Bukhara, uno dei più importanti centri commerciali della storica Via della Seta; e Khiva, situata nel nord del Paese e sede di Itchan Kala, la città interna fortificata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1990.

Condividi

```