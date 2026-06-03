Tessellis, avvio dell'affitto del ramo d'azienda B2C di Tiscali Italia a favore di Canarbino

(Teleborsa) - Tessellis , società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che la controllata Tiscali Italia, Tessellis e Smeraldo (società interamente controllata di Canarbino) hanno sottoscritto il contratto di affitto e impegno irrevocabile all'acquisto relativo al ramo d'azienda "telco consumer" e "web-mail" di Tiscali, con contestuale concessione in licenza d'uso dei marchi "Tiscali" e "Linkem" di Tessellis.



Il contratto di affitto ha efficacia convenzionale dal 1° giugno 2026 e durata iniziale di 12 mesi, salvo eventuale proroga di ulteriori 3 mesi. Sono stati sottoscritti anche gli accordi operativi di transizione funzionali all'esecuzione dell'operazione, inclusi i contratti di servizi tra Tiscali e Smeraldo, gli accordi relativi all'utilizzo di spazi, ospitalità e data center presso il Tiscali Campus, nonché gli accordi relativi agli indirizzi IPv4. Gli accordi relativi agli indirizzi IPv4 con Shellnet sono stati approvati quale operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, previo parere favorevole del Comitato OPC.



Il prezzo base previsto per il successivo acquisto del ramo d'azienda e dei marchi è pari a 27 milioni di euro, su base cash and debt free, soggetto ai meccanismi di aggiustamento previsti dalla documentazione contrattuale; i proventi dell'operazione saranno destinati al servizio del piano di risanamento e alla soddisfazione del ceto creditorio.



"L'avvio del Contratto di Affitto rappresenta una tappa essenziale del percorso di continuità indiretta avviato dal Gruppo Tessellis nell'ambito della Composizione Negoziata - ha dichiarato Fabio Bartoloni, Presidente di Tessellis - Con questa operazione, preserviamo la continuità operativa del ramo B2C, valorizziamo asset, competenze e marchi storicamente rilevanti per il mercato italiano delle telecomunicazioni e compiamo un passaggio importante nel più ampio percorso volto alla stabilizzazione del Gruppo e alla tutela del valore nell'interesse dei creditori e degli stakeholder".



"Questa operazione consente al Gruppo Canarbino di accelerare il proprio percorso di sviluppo industriale, rafforzando il posizionamento come operatore integrato e innovativo nei settori energia e connettività - ha dichiarato Aldo Sammartano, Presidente di Canarbino - L'integrazione tra competenze telco ed energy apre scenari di crescita rilevanti, con un'offerta distintiva basata su qualità del servizio, innovazione, sostenibilità e semplificazione dell'esperienza cliente".

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