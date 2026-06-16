SoftBank lancia soluzione di sicurezza informatica "Patching as a Service" basata su OpenAI

(Teleborsa) - SoftBank lancia "Patching as a Service", una soluzione di cybersecurity che applica le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale di OpenAI per supportare la sicurezza informatica aziendale.



Il prodotto in oggetto verrà lanciato in Giappone tramite la joint venture costituita lo scorso novembre tra SoftBank Corp, la divisione di telecomunicazioni giapponese di SoftBank, e OpenAI .



Patching as a Service - si legge in una nota - è in grado di supportare i clienti nel valutare le vulnerabilità, pianificare le attività correttive e fornire consulenza sull'implementazione delle misure.



Con un utilizzo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale, da parte di soggetti malevoli, al fine di automatizzare gli attacchi informatici, diventano ogni giorno più gravi le minacce ai sistemi che sono alla base delle infrastrutture fondamentali.



Le vulnerabilità possono infatti essere sfruttate per lanciare attacchi, capaci di causare interruzioni di sistema, violazioni di dati e interruzioni dei servizi, determinando importanti rischi sia per la continuità aziendale che per la comunità.



Di conseguenza, nell'attuale contesto in cui i modelli di intelligenza artificiale si evolvono rapidamente, le organizzazioni si trovano ad affrontare la crescente sfida di identificare continuamente le potenziali vulnerabilità e di valutare le opportune misure correttive.

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