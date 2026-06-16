Veicoli commerciai leggeri, UNRAE: primi cinque mesi in calo del 2,4%

I veicoli elettrici puri perdono quota

(Teleborsa) - Dopo tre mesi di sostanziale stabilità, a maggio il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri torna al segno negativo come in gennaio: le immatricolazioni registrano 15.345 unità, in calo del 7,1% rispetto alle 16.521 unità dello stesso mese 2025 (che a sua volta aveva perso il 10,8%). È quanto emerge dal consueto report dell'UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), la quale sottolinea che i primi cinque mesi del 2026 segnano una flessione del 2,4%, e 77.665 unità immatricolate contro le 79.572 dello stesso periodo dello scorso anno.



A maggio, il noleggio a breve termine quasi raddoppia i volumi e conferma una forte crescita, senza la quale il mercato segnerebbe un calo dell'11,8%. Si rileva inoltre come anche questo mese un terzo delle immatricolazioni di veicoli commerciali a noleggio a breve termine sia concentrato su un solo brand. Perdono invece terreno i veicoli elettrici puri, che a maggio cedono 1,9 punti scendendo a una quota di mercato del 3,5% rispetto al 5,4% dello stesso mese nel 2025, pur segnando una lieve crescita rispetto al 2,9% del mese scorso.



Non sono ancora stati resi operativi gli incentivi annunciati dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) per il comparto, che prevedono lo stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2026-2029 e che dovrebbero includere contributi aumentati rispetto all'Ecobonus 2024 nelle fasce più pesanti. A tale riguardo, UNRAE rinnova la richiesta che venga presto ufficializzato lo schema e prenda immediato avvio la misura, per evitare che l'effetto attesa continui a penalizzarne i risultati. Ci si aspetta che l'ufficializzazione possa avvenire il prossimo 14 luglio in occasione del Tavolo Automotive convocato dal MIMIT, a cui anche l'UNRAE prenderà parte.



UNRAE, infine, sottolinea come sullo scenario di mercato pesi l'attesa per la revisione del Regolamento europeo sui target di emissione di CO2, che dovrebbe completare il suo iter legislativo a inizio 2027 e che al momento vede posizioni divergenti tra i diversi gruppi del Parlamento europeo.



Sul fronte delle motorizzazioni, a maggio il diesel - con una contrazione in volume - perde 0,9 punti e scende al 78,3% di quota (77,9% nel cumulato, -3,7 p.p.). Il motore a benzina nel mese cede appena 1 decimale, fermandosi al 3,6% (stessa quota dei 5 mesi, -0,3 p.p.). Il Gpl scende all'1,4% (2,4% in gennaio-maggio), i veicoli plug-in passano dallo 0,6% di un anno fa al 2,4% di maggio (2,3% nei 5 mesi). I veicoli BEV, come anticipato, a maggio scendono al 3,5% (-1,9 p.p.) e nel cumulato passano dal 3,6% di un anno fa al 3,0% attuale, mentre i veicoli ibridi guadagnano 1,9 punti e coprono il 10,7% del totale nel mese (10,8% in gennaio-maggio).



(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF)

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