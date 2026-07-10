Volkswagen, consegne in calo del 6% nel primo semestre a causa del crollo in Cina

(Teleborsa) - Volkswagen , colosso tedesco dell'automotive che sta attraversando un periodo di difficoltà e riduzione del personale, ha consegnato 4,13 milioni di veicoli a livello globale nei primi sei mesi del 2026, in calo del 6% rispetto all'anno precedente (4,41 milioni di veicoli).



La crescita in Sud America (+8%), Europa occidentale (+3%) ed Europa centrale e orientale (+7%) ha compensato solo parzialmente il calo significativo in Cina (-26%); il Nord America, dopo una crescita dell'8% nel secondo trimestre, ha registrato solo un lieve calo nei primi sei mesi (-3%).



"La situazione in Cina rimane difficile, dove non siamo riusciti a evitare un significativo calo complessivo del mercato di circa il 20%, nonostante l'iniziale slancio positivo dei nostri veicoli elettrici di recente introduzione e sviluppati localmente", ha commentato Marco Schubert, Membro dell'Extended Executive Committee per le Vendite.



Le consegne mondiali di veicoli elettrici a batteria (BEV) fino alla fine di giugno sono state pari a 438.500, in calo del 6% rispetto all'anno precedente (465.600 veicoli). Volkswagen rimane comunque il leader indiscusso del mercato dei BEV in Europa e continua la sua traiettoria di crescita (+8%); la quota di mercato dei BEV in Europa occidentale sale dal 20% al 21%; in Cina, nonostante un calo significativo, nel secondo trimestre "si possono osservare i primi segnali di ripresa dei nuovi modelli elettrici sviluppati localmente", si legge in una nota; il mercato dei veicoli BEV negli Stati Uniti ha registrato un calo significativo nella prima metà dell'anno a seguito della scadenza dei programmi di sovvenzione governativa, incluso l'impatto dell'aumento dei dazi doganali; le consegne di BEV sono diminuite del 69%.



In Europa, gli ordini di BEV sono aumentati di oltre il 50% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; in particolare, la famiglia di auto elettriche urbane lanciata di recente, che comprende VW ID. Polo2, Skoda Epiq3 e CUPRA Raval, sta "riscuotendo un grande successo tra i clienti", viene sottolineato, con oltre 54.000 ordini. Gli ordini acquisiti per tutte le motorizzazioni aumentano del 4%, il portafoglio ordini cresce di circa il 12% rispetto alla fine del 2025, la quota di veicoli elettrici a batteria (BEV) nel portafoglio ordini supera il 30%.

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