BMW, nel primo semestre consegne in calo del 4,2%, pesa il crollo del mercato cinese

Venduti 1,15 milioni di veicoli in tutto il mondo

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026, il Gruppo BMW ha consegnato complessivamente circa 1,15 milioni di veicoli ai clienti in tutto il mondo, registrando un lieve calo delle vendite del 4,2%.



Il dato sintetizza un quadro contrastante: mentre il mercato in Cina e nei paesi della regione Asia-Pacifico ha registrato un calo significativo nei primi sei mesi dell'anno, il Gruppo BMW ha incrementato le vendite in Europa e negli Stati Uniti.



In Europa, le vendite sono cresciute di circa il 5,4%. Negli Stati Uniti, l'azienda ha registrato una crescita del 3,9%, dove il marchio BMW sta "sovraperformando il mercato complessivo", come dichiarato dalla stessa azienda in una nota. Dati che tuttavia non sono riusciti a controbilanciare il crollo delle vendite in Cina (-20,4%) e in Asia-Pacifico (-9,6%).



Nel solo secondo trimestre, il gruppo ha consegnato 590.962 veicoli, in calo del 4,9%.



Il marchio BMW ha consegnato circa un milione di veicoli ai clienti nella prima metà dell'anno, in calo del 6,2%, con una crescita sia in Europa (+1,5%) che negli Stati Uniti (+4,7%). Negli Stati Uniti, la crescita è stata trainata principalmente dai modelli BMW X.



Con un totale di 149.538 veicoli venduti, il marchio MINI ha registrato un significativo aumento su base annua del +11,7%, segnando il sesto trimestre consecutivo di crescita.



Il marchio Rolls-Royce ha consegnato 2.523 veicoli ai clienti nella prima metà del 2026 (-9,8%). Nei primi sei mesi dell'anno, BMW Motorrad ha consegnato un totale di 102.847 motociclette e scooter (-2,9%).





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