ASPI, in primo semestre 1,1 miliardi di euro a interventi di manutenzione e investimento della rete

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) ha chiuso il primo semestre del 2026 con investimenti per 1.075 milioni di euro per l'ammodernamento, il potenziamento e la manutenzione della rete, in leggero calo dai 1.184 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. In particolare, nel primo semestre 2026 sono stati investiti 574 milioni di euro per l'ammodernamento della rete, con la conclusione di numerosi interventi su ponti, viadotti, gallerie, barriere di sicurezza e antirumore.



Il traffico sulla rete del Gruppo ha registrato una variazione del +0,1% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, i veicoli pesanti a "3 o più assi" crescono del 2,5%, mentre i veicoli leggeri "2 assi" diminuiscono dello 0,3%. Nel secondo trimestre 2026 in particolare si segnala un rallentamento della crescita del traffico leggero per il peggioramento del quadro macroeconomico legato al contesto geopolitico e agli eventi metereologici intensi.



Il totale ricavi operativi del primo semestre 2026 è pari a 2.215 milioni di euro e si incrementa di 51 milioni di euro (+2%) rispetto al primo semestre 2025. In particolare, i ricavi da pedaggio si attestano a 1.995 milioni di euro, in aumento di 55 milioni di euro grazie principalmente alla crescita del traffico (+0,1%), al positivo mix di traffico e all'adeguamento tariffario dell'1,5%.



L'EBITDA, pari a 1.285 milioni di euro (+1% rispetto ai primi sei mesi del 2025), è stato impattato principalmente dall'incremento dei costi legati alle maggiori attività manutentive rispetto al periodo di confronto a fronte di un incremento dei ricavi. L'utile del periodo di pertinenza del Gruppo è pari a 378 milioni di euro, in diminuzione di 137 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2025 principalmente per effetto dei maggiori ammortamenti legati all'avanzamento del piano di investimento e per effetto di plusvalenze rilevate nel periodo a confronto.



Il Cash Flow Operativo (FFO) pari a 878 milioni di euro, in crescita del 4%, è stato sostanzialmente impiegato a copertura degli impegni di investimento in corso, 817 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026 pari a 11.112 milioni di euro, in aumento di 328 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2025 e circa 5,8 miliardi di euro in disponibilità finanziarie e linee di credito committed.

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