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Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,63%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 4.091,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,63%
Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,63%), archiviando le contrattazioni a 4.091,89 punti.
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