Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,92% alle 19:30

Il Dow Jones allunga a 52.148,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,92% alle 19:30
Risultato positivo dello 0,92% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 52.148,85 punti.
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