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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Il Dow Jones prende il via a 51.712,63 punti
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16 giugno 2026 - 15.33
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Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,08%, a quota 51.712,63 in apertura.
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