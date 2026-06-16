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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%

Il Dow Jones prende il via a 51.712,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,08%, a quota 51.712,63 in apertura.
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