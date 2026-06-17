Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 18:04
30.129 +0,54%
Dow Jones 18:04
52.204 +0,39%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,1%)

Il DAX termina le contrattazioni a 24.934,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,1%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,1% e archivia gli scambi a 24.934,67 punti.
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