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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,34%

Il DAX chiude a 25.092,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,34%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,34% e archivia la seduta a 25.092,25 punti.
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