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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,40%
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01 giugno 2026 - 17.43
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Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,40% e archivia la seduta a 25.003,04 punti.
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