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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,40%

Il DAX chiude a 25.003,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,40%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,40% e archivia la seduta a 25.003,04 punti.
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