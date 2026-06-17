Italian Tech Alliance a VivaTech 2026: focus su AI, cybersecurity e foodtech per l'innovazione italiana

(Teleborsa) - Una delegazione di Italian Tech Alliance è a Parigi per VivaTech 2026, una delle principali fiere tecnologiche europee, in programma fino al 20 giugno. Alla vigilia dell'apertura si è discusso dell'urgenza per l'Europa di dotarsi di un'infrastruttura tecnologica autonoma, un percorso oggi guidato dall'asse franco-tedesco che, secondo l'associazione, richiede un coinvolgimento più strutturato anche da parte delle istituzioni italiane.



"Iniziative come Eurostack sono fondamentali per il presente e il futuro non solo dell'ecosistema dell'innovazione, ma di tutto il blocco europeo – ha dichiarato Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance –. Siamo soddisfatti di rappresentare l'Italia, ma allo stesso tempo auspichiamo un maggiore coinvolgimento da parte delle istituzioni pubbliche: Francia e Germania sono qui rappresentate dai Governi, e lo stesso dovrebbe avvenire anche per il nostro Paese." Cerruti ha sottolineato come "in una fase geopolitica così complessa è fondamentale attenzionare al massimo i rischi di non avere una infrastruttura tecnologica propria".



All'interno di Arena ITA, il padiglione nazionale organizzato da Agenzia ICE con il Ministero degli Affari Esteri, Italian Tech Alliance promuoverà il 18 giugno due appuntamenti. Il primo, alle 11.00, sarà dedicato ad AI e cybersecurity, con la partecipazione di Andrea Bonabello (nvm Ventures), Diletta Livi (Alkemia SGR), Sano Musab Hijazi (It's Prodigy), Luca Manara (Unguess), Jacopo Liguori (Withers) e Christian Mayor (Growth Capital), moderato da Cerruti stesso. Il secondo, alle 14.00, sarà il nuovo appuntamento dei FoodTech Talks, con Emmanuela Alesiani (Suitefood), Marco Buscemi (Tuduu), David Bassani (Maia Ventures), Enrico Costanzo (Cereal Docks/Grey Silo Ventures) e Marco Gaiani (Riello Investimenti – Linfa), focalizzato sull'espansione internazionale delle startup italiane del settore agrifoodtech.



"AI, Cybersecurity e Foodtech sono tre ambiti diversi tra loro ma rappresentano eccellenze italiane che hanno bisogno di essere maggiormente conosciute all'estero – ha concluso Cerruti –. La connessione dell'Italia con 'pizza, pasta e mandolino' è ampiamente superata, ma purtroppo ancora troppo di attualità presso operatori di mercato stranieri. Il nostro compito è quello di mostrare la realtà dei fatti".

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