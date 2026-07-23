RTX corre a +5% nel pre-market dopo utili oltre le attese e rialzo guidance

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Vendite rettificate pari a 95,0 - 96,0 miliardi di dollari, in aumento dai precedenti 92,5 - 93,5 miliardi stimati;

Crescita organica delle vendite dell'8-9%, rispetto al 5-6% precedente.

Utile per azione rettificato tra 7,10 e 7,25 dollari, in aumento rispetto a 6,70 - 6,90 dollari;

Free cash flow tra 8,50 e 8,75 miliardi, in aumento rispetto agli 8,25-8,75 miliardi di dollari stimati precedentemente.

(Teleborsa) - Le azionicorrono nel pre-market di Wall Street con undopo utili oltre le attese e aver rivisto al rialzo le previsioni su vendite e profitti per l'intero anno corrente.In particolare, la multinazionale attiva nel campo aerospaziale e della difesa ha archiviato ilcon un fatturato aumentato del 14% ae con una 1,89 dollari (+21%) che si confronta con gli 1,66 dollari stimati dal consensus di Bloomberg.L'azienda ha rivisto al rialzo le proprie previsioni alla luce dei risultati del primo semestre e delordinisu base annua, secondo quanto dichiarato l'Pertanto, RTX si