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Londra: rosso per Rio Tinto

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Rio Tinto
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che mostra un decremento dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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