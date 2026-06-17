Londra: rosso per Rio Tinto
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che mostra un decremento dell'1,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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