Londra: andamento sostenuto per Rio Tinto
(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo minerario anglo-australiano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.
Lo scenario su base settimanale di Rio Tinto rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Rio Tinto mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 71,8 sterline con area di resistenza individuata a quota 72,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 71,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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