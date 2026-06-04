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Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto
Rosso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che sta segnando un calo dell'1,87%.
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