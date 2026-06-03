Londra: movimento negativo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano , che mostra un decremento del 2,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Rio Tinto è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,34 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 80,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 83,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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