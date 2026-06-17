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New York: accelera Robinhood Markets

Migliori e peggiori, In breve
New York: accelera Robinhood Markets
Ottima performance per l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che scambia in rialzo del 10,52%.
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