A New York, forte ascesa per Robinhood Markets

(Teleborsa) - Brilla l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che passa di mano con un aumento del 10,52%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Robinhood Markets rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Robinhood Markets classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 110,8 USD e primo supporto individuato a 99,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 122,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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