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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.384,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,40% e chiude a 8.384,01 punti.
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