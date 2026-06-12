Milano 17:35
51.497 +1,97%
Nasdaq 21:07
29.668 +0,75%
Dow Jones 21:08
51.241 +0,77%
Londra 17:35
10.472 +1,63%
Francoforte 17:35
24.635 +1,76%

New York: calo per Cintas Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Cintas Corporation
Ribasso composto e controllato per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.
Condividi
```