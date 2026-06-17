New York: in bella mostra Vertiv Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vertiv Holdings rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo di Vertiv Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 330,4 USD. Supporto visto a quota 309,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 351,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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