New York: in bella mostra Vertiv Holdings
(Teleborsa) - Effervescente la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vertiv Holdings rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Vertiv Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 330,4 USD. Supporto visto a quota 309,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 351,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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