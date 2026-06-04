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Vertiv Holdings in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Vertiv Holdings in discesa a New York
Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che tratta in perdita del 4,23% sui valori precedenti.
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