New York: scambi al rialzo per Honeywell International
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Honeywell International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,46%, rispetto a +2,63% dell'indice americano).
Le implicazioni di breve periodo di Honeywell International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 236 USD. Possibile una discesa fino al bottom 230,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 241,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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