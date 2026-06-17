New York: movimento negativo per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che tratta con una perdita del 3,39%.
Lo scenario su base settimanale di Cognizant Technology Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Cognizant Technology Solutions, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48,75 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50,43 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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