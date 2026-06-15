New York: giornata depressa per Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che presenta una flessione del 2,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Cognizant Technology Solutions rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Cognizant Technology Solutions confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51,91 USD con primo supporto visto a 50,38. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 49,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```