New York: si muove a passi da gigante Applied Materials

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che scambia in rialzo del 9,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Applied Materials mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,22%, rispetto a +3,3% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo del produttore di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 632 USD e primo supporto individuato a 599,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 664,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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