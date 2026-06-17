New York: si muove a passi da gigante Applied Materials
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che scambia in rialzo del 9,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Applied Materials mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,22%, rispetto a +3,3% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo del produttore di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 632 USD e primo supporto individuato a 599,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 664,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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