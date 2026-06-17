Parigi: balza in avanti Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, la multinazionale dei prodotti elettrici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 285,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 278,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 292,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```