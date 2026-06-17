Parigi: balza in avanti Schneider Electric
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, la multinazionale dei prodotti elettrici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 285,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 278,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 292,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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