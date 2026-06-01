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Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric
Bene il gruppo industriale francese, con un rialzo del 3,32%.
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