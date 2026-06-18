Parigi: scambi in positivo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese , in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Schneider Electric è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 292,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 286,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 297,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```