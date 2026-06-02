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Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.
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