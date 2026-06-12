Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,08%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caltagirone SpA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Caltagirone SpA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,76 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 10,21, mentre il primo supporto è stimato a 9,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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