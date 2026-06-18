New York: accelera Builders FirstSource
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di prodotti per l'edilizia, che passa di mano con un aumento del 7,94%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Builders FirstSource rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Builders FirstSource. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Builders FirstSource evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 84,08 USD. Primo supporto a 78,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 75,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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