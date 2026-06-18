Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Seduta negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,74%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.093,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24.686,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.874,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)