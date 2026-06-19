Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
In ribasso l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,59% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 23.618,9 con tetto rappresentato dall'area 24.536,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.312,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)